Vidéoprotection à la Duchère : "Darmanin caricature les écologistes" selon le député Hubert Julien-Laferrière

Le maire de Lyon avait connu des dernières heures mouvementées. Lundi, il passait la fin de soirée à la Duchère où des policiers avaient pris pour cible par des tirs d'arme à feu. Et mardi matin, il était repris de volée par Gérald Darmanin qui lui reprochait de ne pas déployer suffisamment de caméras dans Lyon, et notamment dans le quartier du 9e arrondissement.

"Malgré l’extrême gravité des événements, je ne souhaite rien céder aux polémiques politiciennes inutiles ni au jeu de la surenchère qui ne servent en rien la situation ; les habitants de la Duchère méritent mieux, les policiers aussi, indique Hubert Julien-Laferrière, qui fut maire du 9e de 2003 à 2008 puis de 2014 à 2017. Ce quartier, dont les enjeux notamment sociaux sont encore importants, a bénéficié d’une requalification exceptionnelle grâce au grand projet de rénovation urbaine mené depuis les années 2000".

Selon le député élu avec la République en Marche mais aujourd'hui passé chez Génération Ecologie, "les propos de Gérald Darmanin à l’encontre de Grégory Doucet, faisant peser sur le Maire de Lyon une certaine responsabilité par son refus d’ajouter des caméras de vidéo-protection (pourtant au nombre de 60 dans le quartier de la Duchère), ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits et de l’attente des citoyennes et de citoyens. Gérald Darmanin exploite un fait grave pour faire de la politique politicienne et caricaturer les écologistes. L’irresponsabilité, c’est de créer la division et de laisser entendre à des fins électoralistes qu’il y aurait des responsables d’un côté en faveur de la vidéo-protection qui, seule, suffirait à traiter de l’insécurité et de la délinquance dans notre pays, et des irresponsables de l’autre".