Guillotière : les commerçants promettent "une manifestation de la colère si rien n'est fait d'ici un mois"

Ce mercredi après-midi à l’Hôtel de Ville de Lyon, une délégation de commerçants du quartier de la Guillotière a été reçue par Mohamed Chihi adjoint à la sécurité, et le chef de la police municipale Henri Fernandez.

Les membres du collectif nouvellement nommé « la Guillotière en danger » ont fait part de leur volonté d’améliorer les conditions sécuritaires dans le quartier à cheval entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon. "Agressions permanentes, vols, destructions de commerces, occupation des trottoirs devant les commerces et portes d’entrée des immeubles par des dealers de drogue et de cigarettes", les faits se multiplient d’après les participants échaudés pour qui "la rue appartient aux voyous. La situation qui perdure depuis des mois qui démontre l'impuissance des pouvoirs publics".



Dans un communiqué envoyé par l’ex-élu RN Michel Dulac, les riverains affirment que, "pour l'instant, les autorités ne laissent le choix aux commerçants et aux riverains que de subir ou d'essayer de se constituer en groupes d'auto-défense". La Guillotière en danger, qui n’a donc pas été rassurée par Mr Sécurité à la Ville, menace désormais "une manifestation de la colère par diverses actions si rien n'est fait d'ici un mois".