Lyon : un artiste a-t-il été favorisé pour que son projet soit retenu pour la Fête des Lumières ?

L’enquête, dont le contenu est révélé par Le Monde, porte sur l’attribution de l’illumination de la colline de Fourvière lors de la Fête des Lumières 2018.

Il apparaît que l’artiste Damien Fontaine, dont le travail a souvent été sélectionné et primé pour l’évènement phare du 8 décembre, ainsi que son producteur Sébastien Salvagnac, ont pu avoir accès à des informations venues de la mairie pour pouvoir modifier leur projet et ainsi remporter l’appel d’offres, et donc le lot de Fourvière.

Apparaît dans la procédure le nom de Jean-François Zurawik, qui fut le directeur des évènements de la Ville de Lyon, et notamment de la Fête des Lumières, de 2005 jusqu’à son décès en octobre 2020. Les enquêteurs ont intercepté des échanges entre lui et Damien Fontaine, qui ont conduit l'artiste à annoncer à son interlocuteur qu’il modifierait son oeuvre.

Le Zeppelin futuriste initial se transformait en reflets de couleurs sur la colline du 5e arrondissement de Lyon. Et effectivement, le projet de l’artiste ressemblait alors davantage, jusqu’au nom "Reflets" identique, à celui de son concurrent Milosz Luczynski, favori finalement recalé du marché public. C’est ce dernier, sentant le coup fourré, qui avait porté plainte et qui avait donc initié l’enquête.

Damien Fontaine se défend d’avoir modifié son projet sur conseil de Jean-François Zurawik. Puisque ce dernier ne peut plus s’expliquer, les enquêteurs devraient se tourner vers les élus en charge du dossier à l’époque. Il se pourrait donc que Yann Cucherat, actuel conseiller municipal d’opposition, et qui était l’adjoint aux Grands Évènements de Georges Képénékian, soit entendu durant les prochaines semaines.

Ce sera ensuite au parquet de décider fin décembre s’il classe l’affaire ou s’il poursuit Damien Fontaine et Sébastien Salvagnac pour "complicité ou recel de favoritisme".

A quelques jours de la présentation par Grégory Doucet du programme de l'édition 2021, c'est en tout cas une affaire dont la mairie se serait bien passée.