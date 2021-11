Etudiant immolé à Lyon : deux ans après, Anas donne de ses nouvelles

Il y a deux ans en effet Anas s’immolait devant le Crous du 7e arrondissement de Lyon pour dénoncer la perte de sa bourse mais aussi la précarité de nombreux étudiants.

"Je suis à nouveau hospitalisé pour ma première chirurgie plastique, c’est à dire le début de la reconstruction", commence par annoncer celui qui avait été brûlé au troisième degré sur 75% du corps. "Sinon, je cicatrise bien, plein de gens me disent "t’as une peau super douce", c’est agréable de revenir progressivement vers un corps normalisé", ajoute l’étudiant qui est actuellement en 3ème année de licence en sciences politiques à Lyon 2.

"Je me suis lancé sur Twitch également, on parle politique sur fond de jeux ou de vidéos, on parle actualité, théories du mouvement ouvrier, anecdotes et tout cela en radio libre", déclare par ailleurs Anas qui entend bien parler de son combat contre la précarité étudiante mais également mettre en avant les acteurs impliqués dans sa guérison.

"En bref, je vis une vie heureuse, même si la France a rarement eu un avenir aussi incertain, il y a aussi de l'espoir à l'horizon, l'espoir d'une vie meilleure et belle", conclut Anas.