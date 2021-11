Le leader de la Jeune Garde interpelle Doucet et Castex sur les identitaires du Vieux-Lyon

C'est finalement en face du Premier ministre Jean Castex et de la ministre déléguée Marlène Schiappa que Raphaël Arnault s'est aussi retrouvé ce vendredi matin à la Duchère.

Visiblement peu au fait de l'actualité locale compte-tenu de son étonnement, le leader de la Jeune Garde a, durant quelques secondes, demandé aux membres du gouvernement et au maire écologiste pourquoi les identitaires pouvaient encore occuper les anciens locaux de la Traboule et de l'Agogée dans le Vieux-Lyon, devenus Les Remparts. Et ce, malgré la dissolution de Génération Identitaire cette année par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Personne n'a daigné répondre au porte-parole de l'organisation d'ultragauche, qui est reparti comme il est venu. Sur la vidéo partagée par l'intéressé, on voit même Jean Castex tourner immédiatement la tête dans l'autre sens. "En tout cas, vu leurs têtes, le message est passé", s'est tout de même félicité Raphaël Arnault après coup sur les réseaux sociaux.