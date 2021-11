Lyon : il se blesse grièvement au bras lors d'un cambriolage, son complice doit appeler les pompiers

Les faits se sont déroulés vers 4h45 du matin, lundi dernier. Les deux individus, qui circulaient sur deux scooters volés, ont pris pour cible un salon de coiffure situé rue des Aqueducs dans le 5e arrondissement. Mais le cambriolage ne s'est pas déroulé comme prévu. L'un des malfaiteurs s'est grièvement blessé au bras en brisant la vitrine du commerce. A tel point que son complice a dû appeler les pompiers. Le duo a alors été interpellé en possession d'un butin estimé à 5 000 euros et des deux scooters.

Les deux suspects, qui affirment avoir 17 ans et qui sont tous deux défavorablement connus des services de police, ont reconnu les faits. Ils devraient être mis en examen pour vol par effraction et en réunion et recel de vol.