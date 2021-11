Disparu à Lyon, l'ancien président chinois d'Interpol est-il "toujours en vie" ?

L'ancien président chinois d'Interpol est-il toujours en vie ? C'est en tout cas la question que pose sa femme dans un courrier adressé au siège de l'organisation mondiale de la police. A trois jours de l'assemblée générale de l'institution, prévue lundi à Istanbul, l'épouse de Meng Hongwei dit n'avoir "reçu aucune information sur son époux" : "Je demande respectueusement à l'Assemblée générale (...) d'instruire le secrétariat général de m'informer sur les mesures prises (...) pour s'assurer que Meng Hongwei est vivant", a-t-elle écrit dans une lettre.

Selon l'AFP, Interpol a confirmé avoir reçu "une requête de Grace Meng demandant d'intervenir auprès de la Chine".

Pour rappel, Meng Hongwei avait subitement disparu en 2018 sans donner de nouvelles avant que Pékin n’annonce son placement en détention pour corruption. Il avait ensuite été condamné en 2020 à 13 ans et six mois de prison. Meng Hongwei avait fait les frais, comme d’autres dirigeants chinois avant lui, de la campagne anticorruption menée depuis 2013 par le président Xi Jinping. A noter que sa femme et ses deux enfants qui se trouvaient en France avaient obtenu l’asile politique. L’épouse de Meng Hongwei avait de son côté porté plainte à Lyon pour tentative d’enlèvement.