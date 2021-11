Covid-19 : la campagne de rappel vaccinal ouverte dès samedi à Lyon et partout en France

Et Olivier Véran a été clair dès le début de sa conférence de presse : "Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu. Nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux mesures les plus contraignantes si nous savons utiliser les cartes que nous avons en main".

Ces cartes, elles ont été énumérées par le ministre de la Santé. En premier lieu, la campagne de rappel vaccinal sera ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans à compter de samedi, avec un délai pour recevoir la troisième dose ramené à cinq mois. Cela concerne 19 millions de personnes éligibles et les vaccins sont en nombre suffisant. Les centres de vaccination pourront être rouverts ou amplifier en cas de besoin, même si tous les professionnels de santé peuvent disposer des vaccins Pfizer et Moderna.

Le pass sanitaire va donc évoluer. A compter du 15 janvier, le pass sanitaire sera désactivé une fois le délai de sept mois entre la 2e et la 3e dose dépassé. Dès lundi, les tests PCR et antigéniques ne seront valables que pendant 24h pour les personnes non-vaccinées.

Le port du masque sera également renforcé. Il deviendra de nouveau obligatoire dans tous les établissements recevant du public. Les préfets seront habilités à rendre le masque obligatoire en extérieur. En cette période de fêtes, l'accès aux marchés de Noël sera soumis au pass sanitaire en France. A Lyon, la question se posera sans doute pour l'accès à la Fête des Lumières.