Congrès LR : les réactions des élus lyonnais, avantage Pécresse

Un résultat surprise pour beaucoup d'observateurs et acteurs du monde politique, à l'image de Béatrice de Montille. La candidate LR aux législatives pour la 3e circonscription du Rhône n'a jamais caché son soutien pour Eric Ciotti. Elle assure que son favori créera une nouvelle fois la surprise au second tour.

Bravo @ECiotti 👏

En route pour le 2ème tour ! pic.twitter.com/XFvYUeFPAe — Béatrice de Montille (@bdemontille) December 2, 2021

Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape et secrétaire général adjoint délégué LR, reste quant à lui "convaincu que Xavier Bertrand était le meilleur candidat pour faire gagner notre (sa, ndlr) famille politique". Il félicite cependant les deux vainqueurs et conclut en appelant à voter pour Valérie Pécresse.

Je reste convaincu que @xavierbertrand était le meilleur candidat pour faire gagner notre famille politique. Il convient de respecter le vote des militants et de féliciter les deux finalistes. En responsabilité, et fidèle à la ligne qui est la mienne, j'appelle a voter @vpecresse — Alexandre VINCENDET (@AlexVincendet) December 2, 2021

Même son de cloche pour le maire du 6e arrondissement de Lyon, Pascal Blache, qui se "reconnaît dans la ligne modérée d'une Valérie Pécresse". L'élu se réjouit également auprès de LyonMag de constater qu'avec cette "grosse mobilisation", "la politique intéresse encore les gens". Enfin, il "confirme sa première analyse : l'expérience régionale et ministérielle devrait primer. De plus, avoir une femme présidente de la République serait une vraie preuve de modernité".

Son homologue du 2e arrondissement, Pierre Oliver, reste fidèle à ses convictions et félicite Valérie Pécresse dont il est l'un des porte-parole régionaux. L'édile l'avait d'ailleurs invité à une réunion publique la semaine dernière.

Bravo à @vpecresse pour cette qualification au 2e tour de la primaire @lesRepublicains pic.twitter.com/4JgLOe2UhP — Pierre OLIVER (@poliver69) December 2, 2021

Ce sont d'ailleurs plusieurs élus de l'agglomération qui ont déjà signalé leur intention de voter pour Valérie Pécresse au second tour vendredi et samedi. A l'instar de Sébastien Michel, maire d'Ecully, du sénateur François-Noël Buffet, du député Bernard Perrut, mais aussi des maires Clotilde Pouzergue (Oullins), Olivier Araujo (Charly) et Gilles Gascon (Saint-Priest).