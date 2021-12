Une quinzaine de communes de la Métropole de Lyon s'engagent contre les perturbateurs endocriniens

Les villes de Champagne au Mont d’Or, Charly, Écully, Feyzin, Francheville, Lyon, Neuville, St Fons, St Genis Laval, St Germain au Mont d’Or, Vénissieux et Villeurbanne ont décidé de s'engager "dans une dynamique globale de réduction de l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens".

"Je suis heureux que tant de Maires se soient joints à la Métropole de Lyon dans la signature de cette Charte. Cette signature conjointe donne de la cohérence à nos actions dans ce domaine, qui ont pour but de protéger les habitantes et les habitants, notamment les plus vulnérables, des effets délétères liés aux perturbateurs endocriniens. Nos engagements s'inscrivent dans la continuité des actions déjà initiées, et, mettre en oeuvre une stratégie commune permettra d’autant plus d’atteindre progressivement, et rapidement, les objectifs fixés", a notamment réagi Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Cette charte permet aux collectivités qui s’engagent de développer des actions autour de cinq objectifs : restreindre l'usage des pesticides, réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, favoriser l'information de la population et des professionnels de santé, mettre en place des critères d'éco-conditionnalité, et informer tous les ans les habitantes et habitants de l'avancement des engagements pris.

À ce jour, la charte du Réseau Environnement Santé compte de 200 communes, 4 régions et 4 départements signataires.