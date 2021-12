TCL : les chiens et les vélos officiellement autorisés dans les transports en commun à Lyon

Il sera désormais possible d'emprunter les TCL avec son chien, de moyenne ou grande taille, à condition qu'il soit tenu en laisse et muselé. La mesure a été approuvée ce vendredi matin, après une expérimentation de cinq mois. Il faudra toutefois débourser 1 euro pour acheter le titre de transport Waf. Ce billet sera également proposé à 5 euros la semaine ou 10 euros par mois.

"Les retours d’expérience partagés entre les utilisateurs du service, les voyageurs, les personnels du réseau TCL et les associations sont très positifs et témoignent d’une volonté commune de pérenniser ce dispositif. Plus de 1300 titres « Waf » ont été utilisés depuis le début de l’expérimentation et aucun incident n’est à déplorer sur le réseau notamment grâce aux équipes de contrôle et d’intervention qui ont su s’adapter et faire preuve de pédagogie auprès des voyageurs", a constaté Bruno Bernard, le président du SYTRAL.

Les élus ont également voté la pérennisation de l'expérimentation de prise en charge des vélos dans les tramways pour favoriser l'intermodalité. Embarquer son vélo dans un tram sera possible du lundi au vendredi toute la journée, sauf entre 7h et 9h et entre 16h et 19h, heures de forte affluence. Cela sera autorisé les week-ends et jours fériés sans restriction.

L’accès aux lignes de tramway avec un vélo est gratuit, le détenteur du vélo devant impérativement être muni d’un titre de transport valable et validé. "Faire du vélo un complément évident des transports collectifs devient une priorité du SYTRAL. Si le vélo a connu un essor sans précédent dans la métropole ces derniers mois, la combinaison avec les

transports en commun n’est toutefois pas suffisamment exploitée. Nous sommes déterminés à agir pour inciter et simplifier l’intermodalité", a insisté Bruno Bernard.