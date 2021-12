Un trolleybus aux couleurs du street-art sillonnera Lyon

Le Sytral a déployé un nouveau projet artistique d'envergure sur le réseau TCL, en lançant un trolleybus "reconnaissable entre mille" sur la ligne qui relie Saint-Paul à Vaulx-en-Velin. "Premier d’une longue série, le véhicule sera habillé d’une œuvre de street art créée par l’artiste local Besss, représentant un décor de jungle, peuplé d’animaux exotiques", explique l'autorité qui gère les TCL.

"Le déploiement de ce projet artistique répond à la volonté du Sytral de pouvoir mettre la culture à la portée de tous en saisissant l’opportunité d’utiliser les bus et les tramways comme véritables supports d’art et d’expression. En s’engageant dans cette démarche culturelle que nous souhaitons pérenne, il s’agit d’offrir une pause culturelle dans le parcours du voyageur mais aussi à l’ensemble des habitants qui croiseront ces œuvres mobiles modernes et innovantes", a notamment déclaré Bruno Bernard, le président du Sytral.

Pour mener à bien ces projets artistiques, le Sytral a retenu, dans le cadre d’un marché public, le collectif Zoo Art Show composé de 350 street artistes. Est désormais prévu le covering de plusieurs véhicules chaque année, tous réalisés par des artistes différents.

En 2022, ce sont ainsi plusieurs rames de tramway qui deviendront à leur tour des œuvres mobiles, faisant du réseau TCL "le premier réseau de France support d’une collection éphémère de street-art".