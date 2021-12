Une convention pour lutter contre les trafics d'espèces accueillie à Lyon au printemps

Il s'agit de l'une des conventions les plus importantes au niveau mondial en matière de protection de la biodiversité, en contribuant activement à la lutte contre les trafics d'espèces, précise la Métropole de Lyon. Son objectif est de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. Près de 34 000 espèces animales et végétales sont concernées.

La 74e convention se déroulera du 7 au 11 mars à l'hippodrome de Vaulx-en-Velin. 500 participants du monde entier sont ainsi attendus à Lyon.