Double infanticide près de Lyon : la mère passe aux aveux au 3e jour du procès

Jamila El Rhoufi a avoué, ce jeudi matin, avoir causé le décès de ses deux enfants.

La femme de 41 ans, jugée depuis mardi pour assassinats, a finalement craqué au troisième jour de son procès devant les Assises du Rhône.

Au juge, elle a expliqué avoir étouffé ses deux filles de 3 et 5 ans avec un coussin, pendant leur sieste. "Que tout le monde sache que je ne l'ai pas fait par plaisir. Jamais une mère désire faire du mal à ses propres enfants", a-t-elle déclaré selon l'AFP.

Pour rappel, les deux sœurs avaient été retrouvées mortes dans leur chambre de la caserne de gendarmerie de Limonest, alors que le père, sous-officier de la brigade, était absent pour le week-end.

L'autopsie, qui avait établi un décès par asphyxie mécanique, avait toutefois montré que les fillettes n'étaient pas décédées au même moment. Le frère de la mère et la soeur du père s''étaient rendus séparément dans l’appartement durant ce week-end, et avaient relevé plusieurs détails suspects sans s’en inquiéter outre-mesure. La mère avait refusé de les laisser voir la plus jeune des filles alitée et peut-être déjà morte. Tandis que l’aînée était livide, incapable de parler. Une forte odeur "pestilentielle" régnait également dans l’appartement de la caserne.

Plusieurs zones d'ombres persistent donc encore malgré les aveux de la mère. Le portrait de cette dernière a été dressé au procès. Issue d'une famille de sept enfants du nord de la France, Jamila El Rhoufi a connu à 16 ans le placement en foyer à cause de son père violent. Elle a également fait face à des tentatives d'enlèvement et à un projet de mariage forcé qui n'est pas allé à son terme.

Le verdict est attendu ce vendredi.