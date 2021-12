"Donneurs de leçons", "sectaires" et "dictatoriaux" : Laurent Wauquiez charge les écologistes de Lyon et de la Région

Cette semaine, le Conseil Régional s'est réuni deux jours durant pour notamment évoquer et voter le budget de la nouvelle mandature de Laurent Wauquiez. Alors naturellement, la question des attributions financières aux différents groupes politiques a dû être abordée.

Axel Marin, conseiller régional et figure des écologistes à la Région, a proposé un amendement pour permettre une hausse des crédits alloués à l'opposition. C'est cette proposition qui a fait sortir de ses gonds le président LR du Conseil.

"Je trouve indécent ce comportement qui consiste à dire, au moment où nos compatriotes ont besoin d'aide, 'donnez nous des moyens en plus pour nous, élus' (...) ça ne m'étonne pas puisque le président de la Métropole de Lyon a eu comme premier réflexe en étant élu d'augmenter sa rémunération", a-t-il lancé en préambule. Laurent Wauquiez évoquait sans doute la hausse de 1000 euros bruts des salaires de ses vice-présidents afin que ces derniers puissent se consacrer à 100% à leurs tâches.

"Vous osez nous présenter ça au moment où dans tous les exécutifs que vous gérez, vous faites preuve d'une violence, d'une intransigeance et d'un sectarisme qui est en train de vous mettre à dos tous les élus ?", a-t-il poursuivi en évoquant la récente défiance des élus de l'opposition de la Métropole de Lyon "toutes tendances confondues" qui ont quitté la salle du conseil lors du "braquage" de Bruno Bernard dans la répartition des élus du nouveau SYTRAL.

"Avec les écologistes, c'est toujours la même chose : vous donnez des grandes leçons de morale aux autres et vous êtes toujours incapables de les appliquer à vous-même. Vous donnez des leçons de démocratie et partout où vous gérez, vous montrez l'exemple d'un pouvoir dictatorial sans merci et extrémiste", a-t-il conclu.

"Un buzz facile auprès de sa fan base" pour les écologistes

Pour les écologistes, "Laurent Wauquiez a préféré attaquer sans cesse les exécutifs écologistes de Lyon" plutôt que se prêter à un "débat de fond sur le budget de la Région". "Ces petits mots étaient alors soigneusement extraits pour alimenter les réseaux sociaux de Laurent Wauquiez à la recherche d'un buzz facile auprès de sa fan base", ont-ils ajouté dans un communiqué de réaction. Sur ce point, les Verts ont visé juste : l'extrait de cette longue tirade a été relayé sur le compte Twitter "Team Wauquiez" et a beaucoup été partagé.

"Pourquoi ne se présente-t-il pas à la présidence de la Métropole de Lyon, qui semble l'intéresser bien plus que les dossiers régionaux", ont conclu les écologistes représentés par Fabienne Grébert et Axel Marin.