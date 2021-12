Affaire Axelle Dorier : le conducteur sera bien jugé pour violences avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner

Selon nos informations exclusives, la qualification exacte retenue à l’encontre du principal mis en examen est celle de "violences avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner".

Des poursuites qui ne conviennent à personne : des parties civiles qui bondissent en lisant "sans intention de la donner" et "délit de fuite" à la défense qui poussait pour un chef d’accusation "homicide involontaire" pour un jugement en correctionnelle, et donc des peines encourues moins importantes.

Un appel de l’ordonnance de mise en accusation reste néanmoins toujours en cours, le procès devant les assises devrait donc s’ouvrir avec des débats juridiques entre les parties sur une potentielle requalification des faits. On ne sait toujours pas quand les audiences débuteront, cela pourrait être fin 2022-début 2023 dans le meilleur des cas.

Ce jeudi marquera également la réponse de la justice sur une potentielle remise en liberté de l’accusé, aujourd’hui emprisonné à la maison d’arrêt de Corbas. Son passager reste lui poursuivi pour" non-assistance à personne en danger". Il avait été laissé libre par la justice lyonnaise.

Des faits qui avaient choqué

Pour rappel, le 19 juillet 2020, Lyon s’était réveillé sous le choc. Ce matin-là, la rédaction de LyonMag avait révélé que peu après 3h30 du matin durant cette nuit d’été de juillet, Axelle Dorier, jeune Franchevilloise âgée de 22 ans, avait été trainée par une voiture sur un peu plus de 800 mètres, entre l’entrée du parc des Hauteurs et le théâtre gallo-romain de Fourvière dans le 5e arrondissement.

Les secours étaient arrivés rapidement sur place, rue de l’Antiquaille, pour prendre en charge la victime qui avait été finalement libérée du châssis de la Golf GTI noire. Mais les sapeurs-pompiers n’avaient rien pu faire pour sauver la malheureuse, qui avait eu au moins l’un de ses membres arraché. Axelle avait perdu la vie après avoir été abandonnée dans le caniveau, des traces de sang étaient encore visibles le lendemain sur le trajet si long de son décès.

Du rire au drame

Avant ces terribles faits, la jeune femme avait passé la soirée au parc des Hauteurs avec ses deux frères jumeaux ainsi qu’une trentaine de proches. Une soirée d’anniversaire entre les trois enfants Dorier, nés à quelques jours d’intervalle. Mais l’un des convives de la nuit, propriétaire d’un chien, avait vu son animal se faire percuter par une voiture. Une vive altercation avait alors éclaté entre les fêtards de deux groupes, la soirée basculait.

La joute, verbale dans un premier temps, se déroulait entre les amis de la famille Dorier et les personnes présentes dans la voiture qui venait de percuter l’animal. Il s’agissait de jeunes femmes, rapidement rejointes par Youcef et Mohamed. Ces deux individus, âgés de 22 et 19 ans, se trouvaient auparavant à un mariage, et avaient planifié un rendez-vous galant avec les filles qui venaient de percuter l’animal. Les deux hommes étaient donc arrivés sur place alors que l’altercation s’envenimait. Les deux voitures, conduites par Youcef et l’une des jeunes femmes, avaient ensuite tenté de sortir du parc des Hauteurs, normalement interdit aux véhicules, mais la Golf de Youcef s’est engagée dans une impasse. C’est à ce moment qu’Axelle Dorier fut renversée, puis mortellement trainée dans les rues du 5e arrondissement de Lyon. Axelle, originaire de Francheville, sera finalement enterrée le 4 août, dans la stricte intimité.

Quelques heures après le drame, les deux hommes présents dans la Golf avaient fini par se rendre à la police, vers 5h30 du matin. Depuis, le premier a été incarcéré, le second a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Les suspects violentés avant le drame ?

Dans le déroulé des faits, Me Gabriel Versini, avocat des parties civiles, met en avant "un précédent, quand Axelle s’est mise une première fois devant la voiture en disant "non ne partez pas" et a été bousculée par le véhicule. Elle s’est relevée et c’est ensuite qu’elle a été emportée". Pour l’avocat lyonnais, qui explique que "l’horreur de la mort de cette jeune femme est sans commune mesure" avec tous les autres dossiers qu’il a pu avoir en 30 ans, relève ainsi "la divergence flagrante entre deux individus qui affirment n’avoir rien vu et une multitude de gens qui ont tout vu".

C’est justement sur ces éléments que les deux parties sont opposées, le conducteur et son passager assurant qu’ils ont été pris à partie par Axelle et ses amis juste avant le drame. Selon Me David Metaxas, avocat des deux individus mis en examen, "ils ont été alpagués par une vingtaine d’individus, l’un d’eux a même sauté sur le capot du véhicule avec un couteau à la main, le pare-brise finira étoilé". D’où les manœuvres désespérées de la Golf pour s’extirper de la foule.

Toujours selon la défense, Axelle se serait ensuite positionnée devant la Golf pour faire barrage, alors que le véhicule était bloqué dans l’impasse. "Elle a donc tenté d’arrêter une voiture qui prenait un itinéraire de fuite", poursuit David Metaxas pour qui "la qualification de meurtre, ou même d’homicide volontaire n’est que dans la tête des parties civiles".

Me Metaxas demande désormais à se faire "expliquer pourquoi les deux hommes auraient voulu tuer quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas. Il n’y a aucune explication rationnelle, d’autant que mes deux clients ne sont pas des violents, le chauffeur notamment n’a aucun antécédent judiciaire". De quoi contraster avec les propos de l’avocat des parties civile, Me Versini, qui "ne voit pas comment les deux individus n’ont pas pu acter, voire constater et appréhender, que cette jeune femme soit passée sous les roues de la voiture. On vient vous dire ‘on n’a rien vu rien entendu, rien senti’ alors que dans le même temps un corps était en train d’être démembré".

J.D