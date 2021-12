Quand la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaitait de "bonnes fêtes de fin d’année" avant de vite corriger pour "Noël"

Si le maire EELV de Lyon Grégory Doucet l’a souhaité cette année, après avoir fait l’impasse en 2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait curieusement emprunté cette voie normalement réservée à la gauche et aux écologistes.

Dans un premier tweet vendredi à 11h30, la collectivité présidée par Laurent Wauquiez souhaitait "de passer de belles fêtes de fin d’année". On imagine le coup de fil assassin et paniqué au service communication puisque moins de 30 minutes plus tard, le tweet original était supprimé et remplacé par un "joyeux Noël".

Un tour de passe-passe qui n'a pas manqué de faire rire l'opposition qui évoque les "Jean Moulin de Noël", ceux qui font la chasse aux personnes refusant d'évoquer Noël au profit de l'hiver ou de la fin de l'année.

Voilà qui collait davantage avec l’attachement à la fête de l’ancien président des Républicains. Sur les réseaux sociaux, Laurent Wauquiez a posté plusieurs photos de lui avec sa mère et sa femme autour du sapin : "Noël, c'est la joie d'être ensemble. Noël, c'est un jour magnifique où se mêlent l'espérance de la naissance et la joie de la famille".