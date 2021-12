Vœux du maire de Lyon : Grégory Doucet souhaite un "joyeux Noël" aux Lyonnais

L'offense, si toutefois c'en était une, est désormais réparée. Le maire de Lyon a en effet publié un long message sur les réseaux sociaux.

"Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année, ainsi que de bonnes vacances - pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre un peu", a déclaré celui qui devra passer les fêtes isolé étant donné son récent test positif au Covid-19.

Il s'est d'ailleurs adressé tout particulièrement aux personnes qui passeront un Noël seul : "Alors que nous sommes nombreux à être rassemblés aux côtés de ceux que nous aimons, j'adresse une pensée particulière à celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter de la présence des êtres qui leur sont chers. Puisse notre affection collective leur parvenir, au-delà des gestes d'attention ou d'amitié que chacune et chacun pourra faire pour sa voisine ou pour son voisin".

Enfin, l'élu écologiste "souhaite également adresser notre profonde gratitude à toutes à celles et tous ceux mobilisés ce soir pour notre sécurité et notre protection pendant ces jours festifs : pompiers, policiers, agents du service public, personnels soignants ... ainsi qu'à toutes les personnes engagées avec les associations de notre ville et qui donnent généreusement de leur temps, de leur bienveillance et de leur énergie pour venir en aide aux plus démunis".

Tout comme son homologue de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, Grégory Doucet a donc choisi d'employer le terme de "joyeux Noël", au risque de ne pas plaire aux plus extrémistes des militants EELV prônant une inclusivité à toute épreuve.