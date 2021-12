Stations de ski : renaissance, espérances et craintes pour la saison 2021-2022

Dossier paru initialement dans le numéro de décembre de LyonMag, actuellement en vente dans les kiosques.

Souvenez-vous : le 24 novembre 2020, le gouvernement avait annoncé la fermeture des remontées mécaniques pour la saison hivernale, en raison de la forte reprise de la propagation du coronavirus. Bars et restaurants avaient eux aussi dû garder leurs portes closes, comme partout en France. Résultat, les hôteliers avaient constaté une baisse de 70% du taux d’occupation des lits en station.

Seuls quelques résistants, adeptes du ski de fond, de randonnée ou de balade en raquettes, avaient osé passer un séjour en montagne pour admirer les somptueux massifs alpins recouverts d’une neige vierge de toute trace.

Malgré cela, le syndicat professionnel "Domaines Skiables de France" avait annoncé une perte d’environ 1,4 milliard d’euros sur tout l’exercice, soit un recul de 99% de chiffre d’affaires par rapport à la saison 2018-2019.

Heureusement, les aides gouvernementales, régionales et locales ont permis à la grande majorité des professionnels de rester debout face à la crise.

Alors en ce début de mois de décembre 2021, tous n’ont envie que d’une chose : oublier le passé et offrir aux vacanciers un hiver digne de ce nom, symbole d’une renaissance active et économique. Et pour que la sécurité de tous soit assurée, le Premier ministre, Jean Castex, en visite en Haute-Savoie début novembre, a dressé une liste de conditions sanitaires à respecter.

Masques et pass sanitaires sont de mise.

"Les bénéfices sont supérieurs aux contraintes"

"Toutes ces mesures sont très bien pour nous. Il fallait absolument qu’on puisse à nouveau accueillir du monde cet hiver. C’est un mal pour un bien", témoigne Jérémy, co-gérant d’un magasin de ski et d’équipement au Grand-Bornand, en Haute-Savoie. Même son de cloche pour Kevin, sapeur-pompier à Cluses la nuit et saisonnier le jour. "Les bénéfices de telles mesures sont largement supérieurs aux contraintes", assure celui qui était au front au plus fort de l’épidémie.

Il est cependant persuadé que le port du masque dans les files d’attente "ne sera pas respecté". "Comment voulez-vous demander à des gens avec des casques et qui viennent de faire un effort physique, d’avoir le réflexe de mettre un masque dans l’action et en plein air ?", s’interroge-t-il.

D’un point de vue global, on constate d’ores et déjà une forte reprise de l’activité dans les stations de sport d’hiver des Alpes. À Tignes, qui voit son domaine skiable ouvrir très tôt chaque année grâce à son glacier et son altitude élevée, les perspectives sont très bonnes. À la

mi-novembre, le nombre de passages aux remontées mécaniques était supérieur à celui des années pré-Covid, à la même période.

Entretien avec François Badjily, directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez, en Isère.

LyonMag : Côté fréquentation, ça va mieux ?

François Badjily : En tout cas, nos réservations sont en hausse de 15% sur l’ensemble de la saison. Donc, jusque-là on était rassuré, mais on écoute comme tout le monde les informations et on sent que ça risque de devenir compliqué... Pour nos événements, pour l’instant, tout est

programmé, mais on attend de savoir si l’évolution fait qu’il y a des jauges et de la distanciation... On est donc serein sur l’envie de la clientèle de revenir au ski, mais on reste vigilant par rapport à l’évolution de cette pandémie.

Quelles sont vos attentes pour cette année de reprise ?

Nous, on veut reprendre le plus simplement possible, c’est-à-dire travailler, appliquer ce qui doit être appliqué. On souhaite aussi qu’on ne nous fasse pas fermer le palais des sports, les saunas, les piscines et les patinoires et tous les équipements annexes au ski. Ils sont très importants : les gens skient trois ou quatre heures, le produit ski, dans la plupart des stations est très bon et donc la différence se fait sur: "qu’est-ce que je fais, une fois que j’ai fini le ski?".

Justement, est-ce que cette année ne pourrait pas être un tournant ? On a vu l’année dernière un attrait vers d’autres activités que le ski, beaucoup de stations parlent d’une transition vers un modèle plus durable et authentique...

Ceux qui veulent le faire, on leur laisse volontiers ! Nous, on est persuadé que le ski n’est pas suffisant, qu’il doit y avoir une offre à côté du ski, mais pas à la place : s’il n’y a pas de ski, il n’y a pas le reste. Autant l’année dernière, on a bien joué le jeu de damer des pistes de ski de fond, de raquette et de chemins piétons... Mais, ce sont des activités qui n’ont pas de rentabilité. L’année dernière, on avait les moyens de le faire par l’économie du ski. Si demain il n’y a pas cette économie, personne ne va damer à perte des chemins et des trucs comme ça, les gens ne paient pas de forfait pour aller marcher sur la neige. Donc, aujourd’hui, on étoffe l’offre complémentaire au ski, mais ce ne sont pas des offres de substitution, surtout dans des stations comme l’Alpe d’Huez qui est une station d’altitude qui culmine à 3330 mètres ! On serait à 800 mètres d’altitude, on irait certainement encore plus vite vers un tourisme vert ! On est très sensible à ça, mais notre cœur de métier, c’est de vendre du ski, les gens viennent pour ça.

L.M.