Guerre en Ukraine : les Russes avaient déjà déserté les stations de ski d’Auvergne-Rhône-Alpes

La plus visible actuellement est celle de l’augmentation du prix du carburant. Mais dans certains secteurs touristiques, on s’apprête à tirer un trait sur une clientèle dépensière.

Dans les stations de ski d’Auvergne-Rhône-Alpes, on est transparent sur la question russe. Dans un bilan d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, il est indiqué que le conflit en Ukraine "n’a pas encore d’impacts visibles en matière de fréquentation".

De toute manière, les Russes avaient déjà déserté les stations alpines qu’ils prisent d’habitude : Courchevel, Méribel, Val Thorens, Val d’Isère et Chamonix. Et dans des proportions impressionnantes avec -79% de nuitées cette saison hivernale par rapport à 2020.

Selon Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c’est "en grande partie dû à la situation sanitaire et à des contraintes de déplacement" car le vaccin russe Spoutnik V n’est pas reconnu pour entrer sur le territoire français et plus largement dans une majeure partie de l'Europe.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme annonce également "mettre en place des outils spécifiques afin d’étudier de près l’impact potentiel de ce conflit sur les projets de séjours pour le printemps et l’été ainsi que sur le niveau d’attractivité de la France notamment auprès des clientèles lointaines. Des communications spécifiques seront publiées dans les prochaines semaines".

La région fait partie du top 3 des destinations des touristes russes en France.