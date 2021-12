Lyon : plongez au coeur de Lugdunum avec Stéphane Bern et Lorant Deutsch sur France 2

Dans ce nouvel épisode de la série documentaire historique, Stéphane Bern et Lorant Deutsch vont faire voyager les téléspectateurs au temps des Gallo-romains dans le Sud de l’Hexagone.

Grâce aux technologies 3D et à une narration immersive, des lieux et des monuments incroyables vont pouvoir refaire surface sur les écrans de télévision. Forum nîmois, pont du Gard ou arènes d'Arles : la vie en Gaule au temps de Jules César n’aura plus aucun secret pour personne.

Et naturellement, l’émission s’attardera largement sur Lyon. Bern et Deutsch vont déambuler dans la capitale des Gaules pour y visiter les lieux emblématiques. En passant d’une colline à l’autre, Stéphane Bern, qui a grandi entre Rhône et Saône, endossera le rôle de guide pour un Lorant Deutsch que l'on sait toujours très bavard.

L’humoriste Laurent Gera sera même de la partie et attendra les présentateurs à l’amphithéâtre de Fourvière pour les emmener dans un bouchon de la rue Mercière. Mais la star de cette étape lyonnaise sera bien sûr l’empereur Claude. Né à Lyon, il a régné sur l’empire de 41 à 54 après Jésus-Christ. Son enfance dans l'ombre et sa vie dans la lumière seront contées au fil de la marche.

Cette aventure à la fois ludique et divertissante saura combler le chauvinisme lyonnais.