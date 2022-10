Du pain et des jeux : Lugdunum s'intéresse aux grands spectacles romains dans sa nouvelle expo

C'est tout le sujet de la nouvelle exposition du musée lyonnais Lugdunum à Fourvière, baptisée Spectaculaire!, et qui s'ouvre ce jeudi.

La scénographie a été construite autour de trois thématiques : Entrez au théâtre, à l'amphithéâtre et au cirque.

Le visiteur se retrouve plongé dans la fabrication de ces grands évènements qui rythmaient le quotidien du peuple, de la pièce de théâtre au pantomine, du combat de gladiateurs à la course de chars.

Le cas de Lugdunum, alors ville prospère et l'une des rares à l'époque à posséder de plusieurs lieux de divertissements à l'instar de Rome, est évidemment mis en avant.

L'exposition fait aussi un parallèle entre le supporter de l'époque et celui d'aujourd'hui.

De nombreuses reconstitutions de costumes vous permettront de comprendre comment un Romain occupait ses dimanches. Avec quelques pièces exceptionnelles, prêtées notamment par le Louvre, ou tirées du cinéma comme le casque du film Gladiator, dédicacé par l'acteur Russell Crowe.

"L'exposition éclaire ainsi les multiples dimensions que recoupent les spectacles romains et met en miroir nos pratiques actuelles du divertissement et celles de l'époque antique. En mêlant collections patrimoniales variées (fragments d'architecture, sculptures, céramiques, etc.), objets contemporains, dispositifs numériques, reconstitutions 3D et dispositifs de médiation, cette exposition permet au visiteur de s'immerger dans l'univers du spectacle chez les Romains, au travers d'un propos clair, richement illustré, audacieusement présenté et conçu de manière responsable", note la directrice de Lugdunum, Claire Iselin.

Spectaculaire! se terminera le 11 juin 2023.