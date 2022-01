Bilan, présidentielle et espérances : les vœux du maire de Lyon Grégory Doucet pour 2022

En préambule, Grégory Doucet est d'ailleurs revenu sur la pandémie. "Nous devons encore rester prudent" pour "surmonter la crise sanitaire ensemble", a-t-il déclaré en remerciant les "soignants, policiers, pompiers, personnels éducatifs, associatifs et acteurs économiques".

Cette allocution est aussi une occasion pour l'édile de dresser un bilan de 2021. "Cette année fut marquée par de grands rendez-vous internationaux (...) c'était le cas à Glasgow pour la COP26 qui s'est soldée malheureusement par un échec. Il en reste toutefois les marques d'une volonté collective d'engager notre société sur le chemin du respect de l'autre et du vivant", a dit Grégory Doucet.

Et de poursuivre : "Aujourd'hui, les Villes ont une responsabilité majeure puisqu'elles ont la possibilité de mettre en oeuvre concrètement et rapidement des réponses pertinentes aux enjeux climatiques et sociaux". L'élu écologiste en tient pour preuve sa déclaration d'urgence climatique en mars qui "a marqué un tournant".

Plus concrètement, "2021 aura aussi été l'année du lancement du projet de végétalisation de la ville, du déploiement d'un grand plan pour apaiser les abords des écoles, de la signature de la déclaration des droits des personnes sans abri et de la réalisation du plan zéro enfant à la rue, de la mise en place des conseils d'arrondissement des enfants et du lancement des projets de concertation, notamment pour la rive droite du Rhône (qui est en réalité une compétence de la Métropole de Lyon)".

La suite des voeux est là pour exprimer ses espérances pour l'année 2022. "Je souhaite que 2022 soit pour Lyon une année marquée par la reprise en main de notre destin commun. Nous lancerons le budget participatif (...) la Ville se portera candidate au programme européen des 100 villes climatiquement neutres (...) je souhaite également voir la ville s'émerveiller de nouveau", ce qui sera rendu possible par le lancement de la Fête de l'eau le premier week-end de juillet, a assuré le maire de Lyon.

Les derniers mots du dirigeant de la capitale des Gaules ont été réservés à l'élection présidentielle : "Au printemps, nous seront à la croisée des chemins (...) décider chacune et chacun avec notre raison, notre conscience, l'orientation que nous souhaitons donner à notre pays (...) produire et consommer en se souciant de la finitude des ressources, laisser au vivant et à la terre le soin de se régénérer, faire avec toutes et tous plutôt que de céder au règne de l'égoïsme et de l'immédiateté".

Enfin, Grégory Doucet a déclaré "que 2022 soit une année de félicitée, de plein accomplissement et de solidarité".