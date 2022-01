A Lyon, Grégory Doucet accueille Yannick Jadot : "Le Projet des Possibles inondera notre pays d’espoir"

En vue de la présidentielle, le candidat EELV comptait présenter son programme baptisé le Projet des Possibles.

Le maire de Lyon prononçait un discours devant 200 personnes, avec ses adjoints et les vice-présidents de la Métropole au premier rang.

"Il y a de la joie pour t’accueillir Yannick", indiquait Grégory Doucet, évoquant "le visage qui incarne notre force de caractère partagé, notre intelligence". "Notre champion", résumait-il.

Souvent de dos car il se retournait pour parler à ceux qui se trouvaient derrière lui, Grégory Doucet se disait "infiniment fier ici à Lyon d’avoir choisi une personnalité aussi engagée, constante et talentueuse pour nous représenter".

Dans une ambiance pas franchement survoltée, peut-être calmée par les nombreux couacs techniques qui avaient empêché la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga et celui de Grenoble Eric Piolle de chauffer la salle, Grégory Doucet se faisait plus offensif. "Nos ennemis, ce sont ceux qui prônent la haine et le rejet, qui discriminent en fonction de l’origine sociale, du genre ou de la couleur de peau. (…) Leur intolérance nous est intolérable. (…) Ils détestent l’égalité, ils pensent que la Terre leur appartient. Quand des gens les gênent, ils pensent pouvoir les nettoyer au Kärcher", indiquait l’élu EELV.

A Lyon, les élus novices "font le job"

Puis venait le tour d’Emmanuel Macron, taclé pour son bilan : "Tant pis, à Lyon nous gardons des objectifs ambitieux et nous le faisons sans lui. Il ne nous aide pas, ce président entrave les changements nécessaires. (…) Emmanuel Macron est l’adversaire de ceux qui revendique qu’un seul qualificatif : terrestre. Je suis terrestre, vous êtes terrestre".

Grégory Doucet faisait la promotion de son action : "Nous avons installé des exécutifs avec des novices, et depuis, ils font le job ! Au printemps dernier, ils ont déclaré l’état d’urgence climatique, voté des plans d’une ampleur inédite. Ces personnes, mes collègues, ont pris leurs responsabilités".

Le premier magistrat lyonnais concluait sa prise de parole en visant la victoire au printemps prochain. "Le Projet des Possibles inondera notre pays d’espoir", prophétisait-il. Allant même plus loin : "Au-delà de nos frontières, des peuples y trouveront leur inspiration pour construire leur chemin des Possibles".

"Vive la République écologique !", hurlait Grégory Doucet, sous les hourras du public d’H7.