Meeting de Yannick Jadot à Lyon : "Nous avons raison depuis trop longtemps sur beaucoup de sujets", selon Bruno Bernard

"L’écologiste le plus puissant de France", selon Yasmine Bouagga, la maire du 1er arrondissement de Lyon chargée de présenter l’évènement avec Eric Piolle, maire de Grenoble.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, en profitait pour faire la présentation de sa collectivité. "La Métropole, c’est une capacité d’agir exceptionnelle et inégalée. Nous l’utilisons pleinement pour la transition écologique dans la justice sociale. C’est pour nos 1,4 million d’habitants que nous sommes là".

Les dossiers qui n’avancent pas ? La faute d’Emmanuel Macron et de la préfecture : "L’accompagnement de l’Etat n’est pas là sur la Zone à Faibles Emissions. Il nous promène sur la mise en place de radars automatiques pour verbaliser. Rien ne sera fait avant l’élection, donc nous allons perdre deux ans pour être efficace et lutter contre la pollution".

Bruno Bernard se moquait aussi de son prédécesseur : "Gérard Collomb et d’autres avaient prédit l’effondrement économique de la Métropole. Eh ben non, tout va bien. Les recettes se portent bien. Nos relations avec les acteurs économiques sont bonnes. On travaille ensemble pour transformer l’industrie. (…) Nous démontrons que l’écologie est compatible avec l’économie. Nous redonnons du sens à l’économie".

Avant de céder la parole à Yannick Jadot, venu présenter à H7 à la Confluence son programme, Bruno Bernard estimait que "les citoyens sont prêts au changement, c’est notre responsabilité de les convaincre. Tout le monde a compris qu’il fallait changer, même les entreprises sont prêtes. Seul les classes politiques au pouvoir ne le font pas. C’est tout le sens de cette campagne présidentielle, d’avoir enfin un Président écologiste en France. (…) Nous avons raison depuis trop longtemps sur beaucoup de sujets".