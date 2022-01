Villes où il fait bon vivre en 2022 : Lyon perd encore des places, le classement complet du Rhône

Cela peut paraître bête mais les Français avaient visiblement relégué cette priorité trop longtemps. Car de nombreux élus, à commencer par les écologistes lyonnais, communiquent largement à ce sujet.

Ce dimanche, le JDD dévoile en exclusivité le classement 2022 des villes et villages où il fait bon vivre en France. Le 3e palmarès de l’association éponyme et qui repose sur 187 critères répartis en neuf catégories (qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière).

L’an dernier, Lyon était 56e du palmarès, très loin devant sa voisine de Haute-Savoie Annecy, numéro 1 de l’année 2021.

En 2022, la capitale des Gaules recule de sept places et pointe à la 63e position. De son côté, Annecy doit céder son trône à Angers. La troisième place du podium est confiée à Bayonne.

Dans le Rhône et la Métropole, Lyon a la meilleure place. Elle devance Villeurbanne, 109e (+3 places) et Bron, 138e (+6 places). Caluire-et-Cuire a perdu 10 places en un an et se classe 186e ville où il fait bon vivre en France.

La suite du classement métropolitain risque d’en surprendre plus d’un. Il faut croire que les critères retenus par l’association sont un peu rouillés : Saint-Priest est 213e, Vénissieux 234e, Vaulx-en-Velin 248e, Oullins 277e, Tassin-la-Demi-Lune 306e, Rillieux-la-Pape 306e, Ecully 415e, Francheville 458e et Saint-Genis-Laval 464e.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, cinq villes se classent devant Lyon (63e). Annecy est donc 2e, suivie par Chambéry (Savoie), 21e, et Saint-Etienne (Loire) qui, malgré ses six places perdues, est 26e ! Aurillac (Cantal) est 50e et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) est 61e.

Lyon se consolera en se disant que des trois grandes villes du pays, elle est la première. Car Paris est 66e, avec une chute de 11 places. Et Marseille dégringole à la 93e position (-8).

Concernant les villages rhodaniens, Saint-Romain-au-Mont-d'Or est en chute libre. 115e l'an passé, la commune est 194e en 2022. Suivent Rochetaillée-sur-Saône (206e), Fleurieu-sur-Saône (396e) et Sainte-Consorce (466e).

Chacun peut retrouver sa commune dans le moteur de recherche de l'association des villes et villages où il fait bon vivre.

Le classement des départements rhônalpins limitrophes :

Ain

- Bourg-en-Bresse 162e

- Miribel 357e

- Oyonnax 389e

Isère

- Grenoble 125e

- Saint-Martin-d'Hères 318e

- Échirolles 322e

- Bourgoin-Jallieu 329e

- Voiron 364e

- Vienne 433e

- La Tronche 482e

Loire

- Saint-Étienne 26e

- Firminy 244e

- Roanne 259e

- Saint-Chamond 274e

- Roche-la-Molière 311e

- Montbrison 454e

- La Ricamarie 459e

- Villars 487e

- Saint-Genest-Lerpt 495e