Selon de nombreux médias, c'est Xavier Garbajosa qui a été choisi pour remplacer Pierre Mignoni à la tête de l'équipe la saison prochaine.

L'ancien international français, libre depuis son départ de Montpellier, aurait donné son accord pour un contrat de trois ans. L'information n'a pas encore été confirmée par le club lyonnais.

Pierre Mignoni devrait donc bel et bien quitter Lyon après sept ans de bons et loyaux services à la tête des Rouges et Noirs.