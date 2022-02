Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (5 et 6 février)

Lyon Crêpes Festival !

Vous n’avez pas assez mangé de crêpes mercredi à l’occasion de la Chandeleur ? Direction ce week-end Heat Lyon (70 quai Perrache) dans le 2e arrondissement pour la quatrième édition du Lyon Crêpes Festival. "Deux jours de programmation fooding pour les curieux et les gourmands, avec pour objectif d’explorer à la fois les saveurs authentiques de la crêpe Bretonne, mais également des déclinaisons et variantes de la crêpe venant des cuisines du monde", promettent les organisateurs de l’évènement qui s’annonce très gourmand. Entrée libre sur pass sanitaire. Toutes les informations ici



Vide dressing Les Filles de Lyon !

C’est le premier vide dressing de l’année de l’Agence Les Filles de Lyon. Rendez-vous ce samedi de 11h à 18h au POP UP Village des Créateurs (3, Place Bellecour) pour faire de bonnes affaires. Entrée libre et gratuite. L’évènement est à découvrir ici



Lyon Tattoo Convention !

C’est le rendez-vous des amoureux du tatouage. Le Gones Tattoo Ink se déroule ce week-end au Double Mixte à Villeurbanne. Près de 150 exposants et tatoueurs du monde entier seront présents. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h à 20h. Entrée à 15 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Toutes les informations ici



Vintage Kilo Market !

Acheter des vêtements vintage et de seconde main au kilo ? C’est le principe du Vintage Kilo Market qui aura lieu samedi (10h-19h) et dimanche (10h-17h) au H7 (70 quai Perrache) dans le 2e arrondissement. Une sélection de pièces mixtes et variées, des années 1970 à 2000, sera à découvrir et à chiner au prix unique de 28 euros le kilo. Attention il faut réserver son créneau pour pouvoir venir. Pass sanitaire obligatoire. Entrée gratuite. Plus d’informations ici



Rand’O Givrée !

La course d’orientation où chacun trouve son bonheur ! Telle sera la devise ce dimanche de la 13ème édition de la Rand’O Givrée qui allie randonnée et orientation. Une carte aux normes de la Fédération Française de Course d’Orientation sera remise aux participations le jour de l’évènement. Une manière de passer un bon moment en famille ou entre amis. Toutes les informations sur la Rand’O Givrée sont à retrouver ici

On fête le nouvel an Chinois !

On célèbre depuis quelques jours l’entrée dans l’année du Tigre d’Eau. La Commune et La maman fêtent le nouvel an Chinois ce dimanche avec de la food à gogo (bar à nems & brochettes, bar à gourmandises asiatiques et bar à bo bun & ravioles) sans oublier un DJ Set et des animations surprises. Rendez-vous 3, rue Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement de 12h à 17h. Le programme complet est à retrouver ici

Le love market Lyon !

Illustrations, bougies artisanales à la cire de soja, lingerie durable, bijoux et vos marques préférées en seconde main jusqu’à -80%. Telle est la promesse du love market Lyon qui se déroulera ce samedi de 10h à 19h à Pluie d’étoiles bijoux (10 rue des Quatre Chapeaux) dans le 2e arrondissement. Entrée gratuite. Toutes les informations sur l’évènement à retrouver ici



Vide grenier chez SOFO !

Un rendez-vous à ne pas manquer ce samedi pour les chineurs et les curieux. Un vide dressing est organisé entre 8h30 et 15h dans l’enceinte de SOFO à Saint-Priest. "Un événement évidemment en lien avec cet éco-système que nous adorons et déployons ... Notre recyclerie et concept-store de produits d'occasion !", expliquent les organisateurs. Tout se passe ici



Vente de tissus au poids à la Croix-Rousse !

Avis aux amoureux de la couture ! La Maison des Canuts accueille ce samedi une vente de tissus au poids à partir de 10h. "Comme toujours, il y aura des coupons, du tissu au poids, des bonnes affaires : des tissus de qualité, fabriqués en France, dans la région Auvergne Rhône Alpes", promettent les organisateurs. Pass sanitaire obligatoire à l’entrée. Les informations ici



Trois salons d’orientation avec Studyrama !

Février est un mois important pour l’orientation des lycéens et des étudiants. Studyrama organise ce samedi trois salons à La Sucrière dans le 2e arrondissement : le salon de la poursuite d’études & Masters, le salon Sup’Alternance et le salon des formations du numérique. Rendez-vous de 10h à 17h. Toutes les informations pratiques ici