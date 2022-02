Renaud Pfeffer : "L'impression que la Métropole de Lyon recule alors que la Région développe"

Renaud Pfeffer s'était récemment attiré les foudres de la préfecture et de la mairie de Lyon pour avoir mis son nez dans les affaires de la Croix-Rousse. Des commerçants se plaignaient de l'insécurité et du trafic de drogue. Les services de l'Etat estimaient que le vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes exagérait. "Le sentiment d'insécurité se répand très vite dans un quartier", réplique Renaud Pfeffer. Selon lui, "la Ville de Lyon doit renforcer ses équipes de police municipale et s'équiper en caméras".

Cette dernière n'a toutefois jamais donné de réponse à "la main tendue" de la Région, qui proposait 1 million d'euros pour l'aider à déployer de la vidéosurveillance.

Les relations entre la Région et les écologistes sont aussi compliquées sur les transports et le projet de RER à la lyonnaise. "Je n'ai pas l'impression que depuis que les écologistes et l'extrême gauche ont remporté la Métropole de Lyon, la situation des transports en commun se soit améliorée", tacle Renaud Pfeffer. "Sur la question des mobilités, quand on n'avance pas, on recule. J'ai l'impression que la Métropole de Lyon recule alors que la Région développe son offre TER, rouvre des petites gares", poursuit le maire de Mornant.

"Jean-Charles Kohlhaas (vice-président de la Métropole aux Transports ndlr) dit qu'il attend la Région ? Non, c'est 'au boulot pour faire avancer les dossiers'", conclut-il sur ce sujet.

La semaine prochaine, la Région va fournir une vingtaine d'associations en boutons d'alerte destinés aux femmes victimes de violences conjugales. Il permet de prévenir les proches de la bénéficiaire en cas de danger. Une "action discrète, humaine" selon Renaud Pfeffer.

