Lyon : le musée des Confluences enrichit sa collection asiatique grâce à une donation

Le musée des Confluences dispose de plus de 3,5 millions d’objets de collection. Et celle dédiée à l’Asie va être enrichie de 2000 nouvelles pièces grâce à Yves Mahot de La Quérantonnais. Le notaire parisien avait récupéré en 2017 une centaine de lots d’objets de la vie quotidienne, de l’artisanat de l’alimentation ou de l’habillement chinois, recueillis par François Dautresme.

Ce dernier a fondé la Compagnie française de l’Orient et de la Chine en 1966. Il parcourt les villes et les campagnes de ce pays en quête du beau, même dans les formes les plus simples. “Cette collection a peu d’équivalents, explique le musée des Confluences. François Dautresme s’intéresse à des objets rarement sélectionnés par des marchands ou des collectionneurs, comme les objets emballés.”

Cette donation vient compléter les quelque 10 000 pièces de la collection asiatique du musée lyonnais.