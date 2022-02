Grève massive des TCL : "selon la décision prise, la grève pourra être reconduite"

Ce mercredi a été marqué par une "journée noire aux TCL" dans la Métropole lyonnaise.

Environ 70% de grévistes chez les conducteurs ont participé au mouvement afin de dénoncer le projet d’allotissement. Ce projet, s’il est adopté par le Sytral, prévoit de répartir les transports par "lots", comme par exemple un "lot métro" ou encore un lot "tramway", ce qui marquerait la potentielle arrivée de plusieurs opérateurs selon les transports. Les syndicats des employés de Keolis, l’actuel unique exploitant du réseau s’inquiètent alors de l’ouverture à la concurrence.

Pourtant, ce mercredi après-midi devant le siège du Sytral à la Part Dieu, une ambiance plutôt enjouée accompagnait l’odeur de barbecue qui flottait dans les airs. Sur certaines pancartes, on pouvait lire "allotissement : les verts de trop pour les traminots" ou encore "Ni dupes ni soumis". D’après Maud, conductrice de bus sur Oullins, c’est la perte des salaires qui a créé cette mobilisation.

"Avant l’allotissement, nos conditions de travail s’étaient déjà progressivement dégradées, car tout d’abord il y a eu de plus en plus d’agressions. Certains de nos collègues ont même été victimes d’agressions par armes à feu. Ensuite, par rapport à l’entreprise, les salaires n’ont pas augmenté depuis des années. Par exemple pour moi, cela va faire 12 ans que je suis dans l’entreprise et à l’époque entre mon salaire net et le SMIC, il y avait plus de 400 euros d’écart, maintenant il y a moins de 300 euros d’écart. Cela veut donc dire qu’effectivement le SMIC a augmenté, mais que nos salaires n’ont pas suivi", nous déclare-t-elle.

Mais la question que tous les usagers des transports en commun se posent est de savoir s’il y aura une reconduction de grèves dans les jours ou les mois à venir.

"On envisage une reconduction de grève en fonction de ce qui va être dit", a poursuivi Maud.

"Il y a une réunion prévue début mars et en fonction de ce qui va être décidé aujourd’hui, il y a aura possibilité de reconduire le mouvement de grève. Cela va dépendre des collègues qui font grève, parce qu’il faut que l’on puisse suivre, car une journée de grève, c’est une journée de salaire en moins. C’est pour cela qu’on va essayer de faire des grosses journées d’action ponctuelle avec un maximum de personnes comme aujourd’hui. Mais tout va dépendre de ce qui va être décidé aujourd’hui", a conclu la salariée de Keolis.

Pour rappel, Thierry Pécoud, secrétaire du syndicat CGT TCL, sera reçu avec une délégation au Sytral, à 16 heures.

J.N.