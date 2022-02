Grève des TCL à Lyon ce mercredi : "On fait aussi ça dans l’intérêt des usagers"

Les syndicats l’avaient promis : ce mercredi sera une "journée noire aux TCL" dans la Métropole lyonnaise.

Afin de dénoncer le projet d’allotissement qui regrouperait les transports par "lots", les syndicats TCL ont appelé à un mouvement de grève massif. Plus d’un salarié sur trois serait inscrit dans la grève. Les transports en commun seront donc un véritable casse-tête pour les lyonnais en ce milieu de semaine.

Pour rappel, ce projet prévoit, s’il est adopté par le Sytral, de répartir les modes de transports par "lots", comme par exemple un "lot métro" ou encore un lot "tramway", ce qui marquerait la potentielle arrivée de plusieurs opérateurs selon les transports. Les syndicats des employés de Keolis, l’actuel unique exploitant du réseau s’inquiètent alors de l’ouverture à la concurrence.

"Les TCL vont être complètement déstructurés pour en faire cinq lots et donc chacun va travailler dans une entreprise différente", a déclaré à LyonMag Thierry Pécoud, secrétaire du syndicat CGT TCL.

"Pour les salariés qui travaillent aujourd’hui pour Keolis Lyon, ça va changer énormément de choses. Puisque demain, nous serons dans des structures différentes, donc on ne sait même pas si pour faire le même travail, on aura le même salaire. Ou encore, on ne pourra plus avoir de passerelle, par exemple se dire "aujourd’hui je suis conducteur de métro, demain je serai conducteur de bus", cela ne sera plus possible car ça ne sera plus la même entreprise", a poursuivi le secrétaire syndicat.

"Derrière, il y a tout notre passé, notre culture TCL qui disparaît, avec le comité d’entreprise, avec notre mutuelle et aujourd’hui le SYTRAL nous dit « on vous garantit tout" mais c’est faux, il n’y a absolument rien dans les textes de lois qui garantissent quoi que ce soit à ce sujet. Le message que je voudrai faire passer aux usagers, parce qu’on comprend bien que ce mercredi les gens vont être embêtés pour prendre les transports, mais c’est aussi dans leur intérêt que nous faisons ça. Parce que demain, les tickets de bus, de métro, de tramway, ne seront peut-être pas les mêmes. On ne sait pas comment cela va fonctionner et surtout pas à quel prix ils les auront. Donc la grève c’est effectivement pour les salariés mais également pour les usagers", a conclu Thierry Pécoud.

Dans un communiqué paru ce mardi, la CGT TCL dénonce "la volonté de la majorité écologiste actuelle" qui serait "clairement marquée par les doctrines libérales en poussant la logique marchande en offrant à la découpe (allotissement) le réseau TCL actuel aux multinationales du transport".

Les salariés présents au rassemblement de ce mercredi après-midi devant le siège du Sytral "décideront collectivement des suites à donner au mouvement ainsi que la mise en œuvre d’un socle social de haut niveau afin de garantir un service public de qualité au service de l’intérêt général dans une entreprise intégrée et unique". Autrement dit, la grève pourrait durer pendant encore quelques temps.

J.N.