Présidentielle 2022 : Nathalie Arthaud (LO) en meeting à Vénissieux le 31 mars

“Si Nathalie Arthaud a franchi la barre des 500 parrainages, c’est grâce à cette énergie militante, ainsi qu’au sens démocratique des maires des petites communes,” déclare Lutte Ouvrière. Bien que la candidate à l’élection présidentielle n’a recueilli qu’un seul parrainage dans le Rhône par la maire de Saint-Clément-de-Vers Sylviane Ternisien, elle rejoint officiellement Emmanuel Macron, Anne Hidalgo ou encore Valérie Pécresse dans la course à l’Elysée.

Les parrainages recueillis sont issus de maires qui ne sont “pas attachés au pluralisme politique, et qui appartiennent au monde du travail. Ils ne veulent pas que la parole politique soit monopolisée par des politiciens choisis par les Bolloré ou les Bouygues, et qui n’ont que faire des intérêts et des sentiments des classes populaire” précise le parti.

Dans cette dynamique de campagne, l’ancienne enseignante au collège Albert-Camus de Rillieux-la-Pape organisera un meeting à 20h, salle Joliot Curie à Vénissieux, le 31 mars prochain. Un passage obligatoire près de Lyon après les meetings de Christiane Taubira, Philippe Poutou et Yannick Jadot, et la venue prochaine de Jean-Luc Mélenchon.

La candidate Lutte Ouvrière est pour l’instant donnée dans les sondages à 0,5% des intentions de vote à l’élection présidentielle 2022.