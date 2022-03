Stéphanie Vincent : "Pour la ZFE de la Métropole de Lyon, il faut le bâton et la carotte"

Mardi soir, une dernière grande réunion se déroulait au sujet de la Zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon. Plusieurs citoyens avaient été sélectionnés pour interroger les élus avant la fin de la concertation. Et Stéphanie Vincent était chargée de faire la conclusion de ces mois de débat. Son objectif était de "prendre de la hauteur" face à des questions "très centrées sur des cas personnels".

On sait désormais qu'au 1er septembre 2022, les véhicules Crit'Air 5 seront bannis du périmètre de la ZFE incluant Lyon, Villeurbanne, Caluire, ainsi qu'une partie de Bron et Vénissieux. Mais est-on certain que cela sera efficace ? "La démarche de la ZFE est originale. (...) On n'a pas de recul, pas de maturité ou d'évaluation scientifique sur le principe de bannissement des voitures. (...) On regarde et on apprend au fur et à mesure", reconnaît la sociologue du Laboratoire Aménagement Économie Transports de Lyon.

Selon elle, la ZFE doit reposer sur des principes : "Il faut le bâton et la carotte. Toutes les études montrent que si on est que dans l'incitation, ça ne sert à rien. Et que si on est que dans la contrainte, dès qu'elle sera levée, les gens recommenceront à faire ce qu'ils faisaient avant".

Elle estime que le rôle des écologistes est de "faire comprendre aux gens pourquoi on leur demande de transformer leurs habitudes de mobilité".

Pour Stéphanie Vincent, "le conflit entre les cultures de mobilité est déjà pré-existant. (...) Parce qu'il y a des groupes, des personnes, pour lesquels la voiture n'a plus du tout la même signification qu'il y a 20 ou 30 ans".

