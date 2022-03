Un trafic de stupéfiant mis à jour dans le quartier Mermoz à Lyon

Le suspect venait de déposer une sacoche dans une voiture lorsqu'il a été arrêté. Défavorablement connu des services de police, le jeune homme se trouvait en possession de 10 grammes de cannabis et de plus de 5000 euros en liquide. Une perquisition a également permis aux enquêteurs de retrouver 150 grammes d'herbe de cannabis conditionnés pour la vente et dissimulés à son domicile. Des feuilles de compte ont également été retrouvées.

Placé en garde à vue, le jeune de 22 ans a reconnu garder la drogue pour le compte d'un tiers dont il taisait le nom par peur de représailles.

Il a été présenté au parquet ce vendredi en vue d'un jugement en comparution immédiate.