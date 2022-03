Auvergne-Rhône-Alpes : des aides pour les entreprises impactées par la guerre en Ukraine

Les entreprises impactées par la guerre en Ukraine ou par les sanctions économiques appliquées par la communauté internationale contre la Russie peuvent dès à présent solliciter le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance pour trouver des réponses à leurs préoccupations.

C’est pourquoi le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône Pascal Mailhos rencontrera les acteurs du monde économique en compagnie du Directeur régional des Finances publiques. Ils devraient présenter en détail ces dispositifs et échanger sur les difficultés rencontrées par les entreprises impactées.

Sur le portail de la Direction générale des entreprises, des informations sont régulièrement mises à jour quant aux répercussions du conflit sur ces entreprises. Ces dernières pourront également signaler les tensions d’approvisionnement qu’elles subissent ou anticipent. Les PME et ETI rencontrant des difficultés industrielles et financières pourront être soutenues par le ministère, et pourront faire face en cas de litige ou défaillance d’un fournisseur d’énergie.

Les entreprises sont également invitées à être vigilantes en matière de cybersécurité, dans ce contexte de guerre.