Début d'un nouvel épisode de pollution à Lyon

Le niveau Information-Recommandation a été activé par la Préfecture pour cette pollution aux particules PM10 et PM2.5.

"Aucune mesure n’est contraignante à ce stade", précisent les services de l'Etat. Il est toutefois recommandé aux automobilistes de réduire leur vitesse sur les grands axes.

"Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses

(physiques et sportives dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur. S’agissant des populations sensibles, il est recommandé de limiter les sorties durant l’après-midi et de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air", est-il conseillé.