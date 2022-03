Législatives à Lyon : Anne Prost se lance en 1ère

Anne Prost a fait son choix et elle est ravie du résultat : sa permanence de campagne est au cœur du Vieux-Lyon, rue de la Bombarde. Le propriétaire des lieux a l’air ravi aussi, qui a accepté de louer à la candidate LR jusqu’à fin juin une boutique pourtant promise à un pâtissier qui l’attend avec impatience.

Pierres apparentes, luminaires modernes, petits fours, et énergie à revendre, Anne Prost inaugurait une première fois sa permanence de campagne ce mardi 8 mars. Il y aura une deuxième inauguration "pour les copains" promet la candidate.

"On est pas les copains, nous ?", feint de s’offusquer Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, qui revient juste du siège national de campagne de Valérie Pécresse avec un message amical de soutien de Laurent Wauquiez pour Anne. Il garde la parole pour une rapide démonstration chiffrée prouvant que rien n’est perdu pour Valérie Pécresse, mais personne n’a l’air d’y croire vraiment et ce soir on pense surtout aux législatives.

Dans la vie, Anne Prost est à la tête d’une entreprise de tourisme et d’événementiel qui marche de nouveau bien après un difficile 0 euro de chiffre d’affaires en mai 2020. Cette ancienne prof d’anglais qui parle aussi l’italien et l’espagnol a aujourd’hui suffisamment de temps pour un mandat d’opposition dans le 5e arrondissement, et d’envie pour se lancer dans une campagne législative qui couvait depuis juillet dernier.

Son compagnon est présent, sa fille ainée (la seconde est retenue) aussi, contente d’être là pour soutenir sa mère. Juste retour des choses : c’est Anne Prost qui écrivait les discours de son ainée quand, à 11 ans, cette dernière avait été élue maire des enfants de la ville de Craponne.

Aujourd’hui, la demande d’investiture d’Anne Prost auprès de la commission des Républicains ayant été agréée, la voici en piste pour son compte. Et dans son premier discours de candidate aux législatives de juin 2022, on sent que l’international a sa place. Après le rappel de situations terribles que connaissent des femmes afghanes vendues par leur famille encore enfant (journée du 8 mars oblige) elle se lance dans une analyse géopolitique sans filet ni optimisme : "La guerre de la Russie contre l’Ukraine va avoir un effet dévastateur sur les marchés céréaliers. Les pays du Maghreb seront les premiers touchés. Les migrations seront renforcées. Elue députée, je saurai voter les décisions difficiles". Elle enchaine sur la stratégie de l’édredon d’Emmanuel Macron, accusé de refuser les débats rugueux avec ses concurrents et sur les Verts qui dirigent la ville Lyon, soupçonnés d’être d’affreux décroissants.

ll y a du monde, mais la boutique n’est pas énorme. Des jeunes qui font leurs études, et des élus qui sourient et lui disent des choses gentilles. Anne Prost ne se berce pas d’illusion : "97% des gens ne connaissent par leur député". Elle pense visiblement qu’elle gagne à être connue. Et surtout à être élue. Un édredon pourrait-il faire barrage à tant d’énergie ?

