Lyon : les seniors du 6e arrondissement sensibilisés aux vols par ruses

Il n’est pas question de parler du manque d’effectifs de la police nationale, dépendante de l’Etat, ou de la police municipale, du ressort de la Ville de Lyon. Pour pallier la recrudescence d’insécurité, la mairie du 6e arrondissement de Lyon a décidé une campagne de prévention pour les seniors à son échelle.

Vingt-deux d’entre eux étaient réunis ce lundi après-midi pour assister à la toute première conférence d’une longue série à venir. Son but : rappeler à ces personnes âgées les gestes à adopter pour prévenir les vols et agressions chez eux ou sur la voie publique.

C’est une initiative de Pascal Bache, maire LR du 6e arrondissement de Lyon. En compagnie d’Isabelle Ramet, adjointe et Conseillère régionale en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, un brigadier de la DDSP a animé cette conférence face aux aînés.

En alternant discours, vidéo d’illustration et échanges, le tout dans une ambiance bon enfant, le policier a rappelé à son audience de “rester prudents quant aux personnes qui se présentent à leur porte, ou encore de cacher avec leur main leur code de carte bancaire lorsqu’ils le tapent” par exemple. Il est aussi question de changer les habitudes de cette génération : “Il faut essayer de ne plus autant retirer d'argent liquide chaque semaine, et de privilégier les paiements sans contact,” poursuit-il.

Ces personnes âgées, pour réduire leur risque d’être volées, sont invitées à cacher leurs chaînes en or, leurs montres ou encore de garder leur sac en bandoulière au lieu de le tenir à bout de bras.

Le brigadier était également disposé à répondre aux questions des habitants du 6e arrondissement. L’accent a été mis sur la procédure d’un dépôt de plainte : beaucoup des personnes présentes n’étaient pas certaines du déroulé de la procédure ou encore de sa nécessité. “S’il vous arrive quelque chose comme un vol, vous devez venir nous le signaler. Avec votre dépôt de plainte, nous pourrons alors demander l’accès aux vidéos de caméras de surveillance sur la plage horaire de l’infraction, et peut-être retrouver le malfaiteur,” explique l’agent.

Un discours que la mairie compte adapter en fonction des générations auxquelles il s’adresse. Les services du 6e arrondissement comptent bien faire de la prévention similaire chez les jeunes, ou chez les femmes plus particulièrement à l’avenir.

N.S.