Lyon : la Ville éteint ses bâtiments pour la planète ce samedi soir

La Ville de Lyon a décidé de participer de nouveau au défi de sensibilisation Earth Hour (l’heure de la Terre, ndlr) et ainsi, éteindra symboliquement ses bâtiments emblématiques à partir de 20h30 ce samedi.

La Ville s’engage aux côtés de WWF-France et toute la nuit, les éclairages de bâtiments emblématiques seront éteints. Hôtel de Ville, Palais de la Bourse, ou encore Théâtre des Célestins, près de 370 sites habituellement mis en lumière ne seront pas allumés.

Néanmoins, l’éclairage fonctionnel des rues sera maintenu allumé.

Earth Hour constitue la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète. Chaque année à 20h30, le dernier samedi du mois de mars, de nombreuses villes à travers le monde apportent leur soutien à cette opération pour montrer leur engagement pour la protection de la planète, « la prise de conscience des dégradations causées sur l’environnement et la lutte contre le changement climatique ».

De Singapour à Honolulu, en passant par Sydney, Londres ou New York puis maintenant Lyon, des millions de monuments iconiques seront plongés dans le noir.

« Par cette action de sensibilisation, et d’interpellation, la Ville de Lyon affirme que la lutte contre le changement climatique est une priorité qui nous concerne toutes et tous. Notre plan climat doit conduire Lyon à la neutralité climatique en 2030, par la sobriété et les énergies renouvelables », a expliqué Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la transition écologique et au patrimoine, dans un communiqué de presse.

Pour cette 16e édition, Lyon a répondu présent aux côtés de Paris, Marseille, Nice, Rouen ou Rennes.