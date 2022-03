Lyon : l'ultragauche manifeste ce samedi contre la procédure de dissolution de la GALE

Une heure après le début de la manifestation pour le climat et contre le capitalisme organisée par Youth for Climate, un second rassemblement se tiendra place des Terreaux à 15h.

Il s'agit de la "riposte populaire face aux dissolutions". Cette réaction de l'ultragauche s'organise face à la procédure de dissolution de la GALE, initiée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le groupuscule antifasciste est dans le viseur de la préfecture et de la place Beauvau après des agressions et des appels à la haine dans la capitale des Gaules.

"Après les collectifs de défense des musulmans puis les comités de soutien à la Palestine, le pouvoir s'attaque désormais au mouvement antifasciste. L'ensemble du camp progressiste, des forces politiques, syndicales et associatives doivent passer à l'offensive et apporter une réponse commune contre cette dissolution, sinon, ils démantèleront une à une nos organisations", déclarent les collectifs derrière la manifestation de ce samedi à Lyon.

Le dispositif policier devrait être important, car des renforts de l'ultragauche venus de tout le pays pourraient bien converger vers la place des Terreaux, au pied de l'Hôtel de Ville. Le cortège doit ensuite redescendre la Presqu'île jusqu'à Bellecour avant de remonter aux Terreaux.

"On ne dissout pas la révolte qui gronde", promettent-ils.

La GALE pourrait pourtant bien être dissoute au prochain conseil des ministres. Les membres visés avaient 10 jours pour bénéficier de la procédure contradictoire et avancer leurs arguments contre la décision du ministère.