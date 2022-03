Une cinquantaine de familles ukrainiennes accueillies prochainement à Ecully

Entre 120 et 140 personnes seront hébergées sur l'ancien site du CESI, situé sur le campus universitaire. Un accueil qui se fera "en collaboration avec la préfecture du Rhône, la Métropole de Lyon et le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri", précisent les services de la Ville.

"Avec la participation des communes voisines, nous veillerons à la scolarisation des plus jeunes, à la meilleure intégration possible de ces femmes et de ces enfants pour la plupart qui, dans l’attente de retrouver leur pays, partageront ces quelques semaines avec nous", explique le maire d'Ecully, Sébastien Michel, dans un courrier envoyé aux habitants.

"Accueillir ces réfugiés est pour nous une évidence au regard des valeurs humaines qui nous animent et devant la situation désespérée de tant de familles. Il s’agit pour nous d’une question de dignité", justifie l'élu LR.

Pour accompagner au mieux ces familles, une collecte a été mise en place les mardi et vendredi après-midi pour recueillir des produits d'hygiène, des produits de nettoyage, des lits bébé, du matériel de puériculture ou encore de la vaisselle. Il est aussi possible de consacrer du temps aux familles de réfugiées, via le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Les inscriptions se font par mail : benevole2@fndsa.org.