Climat : près de 400 personnes s’engagent pour “faire changer les choses dans la région lyonnaise” après l’Appel des 100

Le 17 février dernier, Anciela et 100 autres associations engagées sur le terrain pour le climat et le vivant ont lancé un appel commun : l’appel des 100, avec pour objectif d’inviter chacun à s’engager aux côtés des associations pour la transition écologique en région lyonnaise.

Plus d’un mois plus tard, 400 personnes ont été orientées vers 80 associations, en tenant compte de “ce qui leur tient à cœur, de ce qu’elles souhaitent faire et de leurs compétences,” insiste Anciela. “Pour beaucoup de répondants, c’est la première fois qu’ils s’engagent. L’idée de l’Appel, c’est de leur proposer des pistes qui leur permettent de trouver leur place dans la transition,” explique Johan Jutier, le coordinateur de l’équipe et des répondants à l’Appel des 100.

Anciela, l’association coordinatrice, accueille toute sorte de projets : “Rejoindre les associations, monter des AMAP, transformer son jardin en refuge de biodiversité, animer des fresques du climat…” Notamment grâce aux 100 associations impliquées pour l’appel des 100, comme Alternatiba Rhône, Arthropologia, Conscience et impact écologique, la Gonette, I-buycott, On the Green Road, la Maison du vélo, Mouvement de palier, le Réseau des AMAP, le Passe-Jardins, The Greener Good, Zéro déchet Lyon ou encore les Petits Frères des Pauvres.

L’Appel des 100 est toujours en cours et vise à accueillir 100 personnes supplémentaires pour de nouvelles actions à l’égard de la transition écologique.