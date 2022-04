Le Campus Région du numérique obtient la première certification maximale dans la qualité de ses services

Lundi 4 avril, l’organisme certificateur Certivéa a récompensé le Campus Région du numérique en remettant le label R2S à Yannick Neuder, Vice-président délégué à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation, au Numérique et aux Fonds européens. Situé à Charbonnières-les-Bains, c’est "le premier bâtiment public de France à obtenir la certification maximale" explique la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué de presse.



Cette certification valorise les services proposés par le Campus Région du numérique, l’éco-responsabilité du bâtiment et de l’infrastructure. Par exemple, une application mobile de guidage dans le bâtiment a été créée et les salles sont automatisées. Le label permet de mutualiser les équipements et de limiter l’empreinte environnementale.



D’ailleurs, l’objectif du Campus Région du numérique est de "consommer mieux et moins grâce à la mise en œuvre d’un numérique responsable" explique le communiqué. Yannick Neuder attribue le mérite de cette récompense à Laurent Wauquiez, le Président de la Région, en affirmant que "grâce à [lui], la Région a créé ce lieu unique en France au sein duquel sont regroupés les outils et offres de services essentiels pour conforter notre place de leader en matière de numérique."