AiRT DE FAMILLE : une exposition qui donne une seconde vie à des objets oubliés

Qui a dit que les objets les plus banals de notre quotidien ne pouvaient pas se réinventer pour connaître une seconde vie bien plus artistique

que la première ? AiRT DE FAMILLE se présente comme la première exposition artistique d’économie circulaire participative à Lyon. Organisée par l’entreprise Omart, soutien de la nouvelle scène artistique lyonnaise, elle s’installe dans l’ancien siège de la caisse d’épargne Rhône-Alpes, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Plus de 400 objets du quotidien mis à disposition de 16 artistes par des professionnels ou particuliers qui sont transformés pour devenir de véritables œuvres d’art. Cette première exposition artistique d’économie circulaire participative à Lyon met en avant le talent d’artistes qui ont travaillé sur place durant tout le mois de mars pour offrir une nouvelle jeunesse à ces objets.

Une initiative qui se déroule en plusieurs temps

Du 5 ou 13 février se déroulait la collecte des objets. Selon la taille de l’objet les participants devaient payer un forfait entre 20 et 50 euros. Par la suite, pendant tout le mois de mars, les artistes du collectif Omart ont laissé libre court à leur imagination pour transformer les objets.

Au-delà des objets, les artistes ont travaillé chacun sur leurs espaces dédiés. La plupart bénéficiait d’un bureau des anciens banquiers. Chacun pouvait imaginer une scénographie correspondant à leur patte artistique. Le résultat embarque le visiteur à la recherche de son objet dans l’univers de l’artiste, avec une sensation physique d’immersion. Certains autres ont eu la responsabilité d’imaginer les espaces de déambulation de l’exposition.

Une exposition responsable

L’évènement se tient dans un lieu tout aussi insolite et inattendu que le thème : l’ancien siège de la Caisse d’Épargne, un bâtiment totalement désaffecté depuis 2017 qui sera déconstruit à partir de juillet 2022 pour lui aussi connaître une seconde vie dans le futur grâce à Pitch Immo. En plus de son côté artistique, l’exposition a aussi une résonance environnementale qui éveille le public sur les notions d’anti-gaspi et de recyclage.

A partir du mois de mai, les personnes ayant déposé leurs objets pourront les récupérer et les exposer chez eux. Une seconde édition aura peut-être lieu l’année prochaine compte-tenu des retours positifs des visiteurs.

L'exposition est ouvert jusqu'au 30 avril, du mercredi au dimanche, entre 10 h et 20h.

A.P.