Lyon : Gérard Collomb pris à partie par des Gilets jaunes - VIDEO

Compte-tenu de la proximité de Gérard Collomb avec Emmanuel Macron et l’implication d’une photo de ce dernier dans le document, la rédaction de LyonMag a été tenue par les règles du scrutin présidentiel d’attendre lundi matin pour relayer l’information.

Jeudi donc, Gérard Collomb et Yann Cucherat faisaient leur retour auprès des macronistes lyonnais à l’occasion du meeting d’Olivier Véran, Gabriel Attal et Bruno Le Maire au CCVA de Villeurbanne. L’ancien maire de Lyon et son protégé terminaient ensuite la soirée dans un bar où se sont infiltrés des Gilets jaunes.

Le groupe souhaitait se payer l’ex-ministre de l’Intérieur en lui offrant le portrait du Président de la République retouché, habillé d'un gilet jaune et éborgné par un tir de LBD. Sauf que l’action est tombée à plat, puisque Gérard Collomb avait quitté Beauvau avant la crise des Gilets Jaunes, qu’il avait en quelque sorte prédit comme il se plaît à le rappeler.

"Un petit cadeau pour vous rappeler de tous les éborgnés…", lui indiquait la femme qui lui tendait le sticker. "Ah ! Moi j’ai fait Notre-Dame-des-Landes : personne !", rétorquait du tac au tac Gérard Collomb.

A ce moment-là, l’échange était interrompu par le déploiement d’une banderole sur les violences policières.

"Personne, lorsque j’étais ministre de l’Intérieur !", répétait alors l’ancien premier flic de France, déclenchant les rires et les applaudissements des militants présents.

La même photo était distribuée au député du Rhône Jean-Luc Fugit, qui la repoussait sans la regarder.

"Gérard Collomb ment comme un arracheur de dents, commente le site Nantes Révoltée. Il n’y a pas eu "personne", c’est à dire aucun blessé. Plus de 300 personnes blessées par les opérations de répression ont été recensées à l’époque. Notamment plusieurs atteintes grave au visage à Nantes et sur la ZAD en quelques semaines. Le 22 mai 2018, un étudiant de 21 ans avait eu la main arrachée par une grenade explosive".