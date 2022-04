Comment Lyon a inventé les plaques d'immatriculation

Il y a pourtant environ 130 ans, la capitale des Gaules créait la plaque d'immatriculation, très vite généralisée à tout le pays.

En 1891, le parc de la Tête d'Or était ouvert aux voitures. La cohabitation avec les promeneurs était déjà compliquée, et les complaintes de ces derniers, alliées aux accidents mortels recensés, avaient fini par convaincre le maire Antoine Gailleton d'agir. Le premier magistrat avait obligé chaque automobiliste à faire installer une plaque sur son véhicule, à moteur ou à cheval, avec un numéro permettant de l'identifier en cas d'incivilité, voire pire.

La plaque était confiée à l'entrée du parc lyonnais, puis rendue lorsque la voiture le quittait.

Mais les autorités y ont vu l'occasion en or d'apaiser le reste de la ville. Dès 1892, la plaque d'immatriculation fixe est rendue obligatoire pour tous les Lyonnais, tandis que les véhicules venus de l'extérieur devaient également se plier à la règle, le temps de leur séjour entre Rhône et Saône. Le nom et l'adresse du propriétaire apparaissaient ainsi sur la plaque.

Malgré son impopularité, la mesure fait des émules à Paris. Et en 1901, le 11 septembre, un décret fait de la France le premier Etat au monde à rendre obligatoire l'immatriculation de son véhicule, à l'avant et à l'arrière, sans données nominatives mais avec pour commencer un système de lettres faisant référence aux arrondissements minéralogiques couvrant plusieurs départements.