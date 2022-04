Présidentielle 2022 : le maire LR du 6e arrondissement de Lyon veut que la Droite républicaine "s'impose dans le paysage politique"

Pascal Blache, maire LR du 6e arrondissement de Lyon, s'est fendu d'un long communiqué dans lequel il se projette déjà pour les législatives puisqu'il est candidat : "Ce soir, les Français ont choisi d’élire Emmanuel Macron pour un second mandat de Président de la République : respectons la démocratie et souhaitons au Président et aux Français de réussir leur pari. Grâce à ce vote, notre pays a sans doute évité une tempête et un isolement sur la scène internationale. Ce vote limite également une crise institutionnelle certaine. Dont acte. Ce second tour n’a hélas pas laissé de place à notre famille politique et je le regrette évidemment. Toutefois, pour ce nouveau mandat, les Français méritent mieux que le bilan des cinq dernières années de gouvernance Macron. Les nombreux appels du pied d’un candidat qui promet monts et merveilles à l’extrême gauche m’inquiète tout particulièrement. De fait, les électeurs qui comme nombreux d'entre nous sont déçus, doivent se mobiliser et se tourner dès à présent vers les prochaines échéances électorales qui seront le véritable troisième tour de cette élection présidentielle.

La Droite et le Centre doivent pouvoir peser pleinement sur les décisions de l’Assemblée nationale et donc sur le futur Gouvernement.

Le moment est venu pour les Français de la Droite Républicaine et du Centre -dont je suis- de s'imposer dans le paysage politique qui se dessine afin que le plus grand nombre de députés puisse défendre leurs intérêts et contrebalancer l’influence omniprésente de l’extrême gauche.

Je renouvelle une fois de plus tout mon engagement pour atteindre cet objectif, qui se retranscrira au travers de la campagne que je mènerai jusqu'aux élections législatives pour les 12 et 19 juin prochains".