Dark stores : le maire du 6e arrondissement de Lyon interpelle la députée Brugnera

Après Grégory Doucet (Lyon) et Cédric Van Styvendael (Villeurbanne) cet été, c'est au tour de Pascal Blache de monter au créneau. Le maire LR du 6e arrondissement a décidé d'interpeller la députée Renaissance Anne Brugnera, par ailleurs conseillère du 6e.

Car le gouvernement semble pousser pour autoriser l'installation de dark stores en les légalisant, alors qu'Anne Brugnera jugeait en novembre 2021 cette initiative comme étant "préoccupante".

"Je ne peux que vous faire part de mon incompréhension la plus totale entre la position que vous avez affichée localement et les projets du gouvernement que vous soutenez", indique Pascal Blache dans son courrier, invitant ensuite la parlementaire à "agir sans tarder pour que ces projets réglementaires répondent réellement à la problématique commerciale que nous connaissons notamment dans la 4e circonscription et le 6e arrondissement".