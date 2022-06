Législatives : battu, Pascal Blache (LR) appelle à voter Ensemble! "face au péril rouge" dans la 4e circonscription du Rhône

Et pourtant, Benjamin Badouard s’est aisément qualifié pour le second tour dans la 4e circonscription face à Anne Brugnera, la députée Ensemble! sortante. Avec respectivement 31,72% et 34,1% des suffrages exprimés, ils ont mis un boulevard au candidat LR Pascal Blache puisque le maire du 6e arrondissement n’a obtenu que 16,49% des voix. Même avec les voix de Reconquête et du Rassemblement national, il n'aurait pas rattrapé Benjamin Badouard.

"Face au péril rouge, j’appelle à un front républicain", a réagi l’intéressé dans un communiqué de presse. Pascal Blache appelle donc clairement à voter pour Anne Brugnera plutôt que l’écologiste Benjamin Badouard.

"Ceci n’est en rien un blanc-seing donné au Gouvernement. Si la droite républicaine a manqué le rendez-vous de l’élection présidentielle, sa ligne politique existe toujours et doit défendre coûte que coûte ses valeurs qui ne se retrouvent ni chez des marcheurs indécis, ni chez les extrêmes utopiques. Sans des candidatures fantaisistes, qui prônent "l’union des droites", la situation aurait été complètement différente. Ces partis inconscients portent l’entière responsabilité du résultat de la future élection", conclut-il.

Un sacré camouflet pour l'édile du 6e arrondissement, qui se présentait pourtant sur son territoire et dans une circonscription, la seule de Lyon, réputée à droite.